Всего в РФ зарегистрировано 221 344 случаев (+5,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Таким образом, Россия в понедельник обогнала Великобританию (220,4 тыс.) и Италию (219 тыс.) по количеству случаев заражений.

Всего в Москве 115909 человек с коронавирусом.

Также 1079 новых случаев в Московской области, 307 — в Санкт-Петербурге, 291 — в Нижегородской области, 164 — в Смоленской области, 119 — в Дагестане, 108 — в Свердловской области, по 98 — в Калужской области, Краснодарском крае, 96 — в Рязанской области, 92 — в Саратовской области, по 91 — в Белгородской, Тамбовской областях, 90 — в Татарстане, 88 — в Ростовской области, 86 — в Тульской области, 85 — в Ивановской области, 84 — в Ханты-Мансийском АО, 80 — в Кабардино-Балкарии, 78 — в Ярославской области, по 77 — во Владимирской, Челябинской областях, по 76 — в Башкирии, Чувашии, 74 — в Курской области, 73 — в Брянской области, 72 — в Северной Осетии, 71 — в Новосибирской области, 69 — в Томской области, по 66 — в Ленинградской, Самарской области, 64 — в Орловской области, 62 — в Ямало-Ненецком АО, 58 — в Красноярском крае, по 51 диагнозу в Воронежской области, Приморском крае. 50 — в Бурятии, по 49 — в Волгоградской, Оренбургской областях, 48 — в Липецкой области, 46 — в Ингушетии, 45 — в Мурманской области, 42 — в Мордовии, по 41 — в Хакасии, Якутии, Ульяновской области. 40 — в Калининградской области, по 39 — в Забайкальском крае, Хабаровском крае, по 38 — в Пензенской области, Алтайском крае, 34 — в Ставропольском крае, 33 — в Астраханской области, 32 — в Архангельской области, 31 — в Тверской области, 29 — в Тюменской области, по 28 новых пациентов в Чечне, Кировской области, 25 — в Марий Эл, 24 — в Иркутской области, 23 — в Омской области, по 21 — в Коми, Калмыкии, 19 — в Удмуртии, 18 — в Кемеровской области, по 17 — в Адыгее, Новгородской области, по 15 — в Костромской, Псковской областях, по 12 — в Карелии, Карачаево-Черкессии, Тыве, Амурской, Вологодской областях, 10 — в Пермском крае, восемь — в Камчатском крае, по шесть — в Курганской области, Еврейской АО, по четыре — в Крыму, Севастополе, два — в Алтае, по одному — в Ненецком автономном округе, Сахалинской области, Чукотском АО.

За последние сутки умерли 94 человек (из них в Москве — 56), а за весь период — 2009 человек.

Также 14 человек с коронавирусом умерло в Подмосковье, пять — в Брянской области, трое — в Санкт-Петербурге, по двое — в Дагестане, Нижегородской, Пензенской областях, по одному — в Ивановской, Кировской, Ростовской, Саратовской, Кемеровской, Омской, Томской областях, Коми, Удмуртии, Красноярском крае.

За последние сутки выписано 5 495 человек, из них в Москве — 4032. Выписано за весь период 39 801человек.