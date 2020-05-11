"Авиакомпании ужесточают проверку фактического адреса проживания при посадке на борт. Перед выдачей посадочного талона сотрудники авиакомпаний будут строго проверять документы, подтверждающие проживание в регионе", — сказано в тексте сообщения.
Отмечается, что в числе документов, предоставленных авиакомпании, могут быть оригиналы или фотографии прописки, договора аренды, медицинского полиса, справки с работы, копии прописки родственников и документы подтверждающие родство, а также расписка о том, что они готовы принять прибывающего в страну на карантин.