Отмечается, что в числе документов, предоставленных авиакомпании, могут быть оригиналы или фотографии прописки, договора аренды, медицинского полиса, справки с работы, копии прописки родственников и документы подтверждающие родство, а также расписка о том, что они готовы принять прибывающего в страну на карантин.