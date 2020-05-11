На входе у посетителей измеряют температуру, проверяют удостоверение личности. Кроме того, гости "Диснейленда" обязаны использовать специальное приложение для смартфона, разработанное шанхайскими властями, которое отслеживает здоровье и контакты пользователя с возможными носителями коронавируса.

Сохраняются и требования по социальному дистанцированию: на дорогах и в очередях нанесена разметка, указывающая безопасное расстояние от окружающих. На аттракционы в каждую кабинку пускают только пришедших вместе посетителей, чтобы сократить количество контактов между людьми.