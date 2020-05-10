"Совместно с главврачами краевых клиник, руководством Роспотребнадзора региона приняли решение продлить карантин до 23 мая. Мы видим, что вирус продолжает распространяться", — написал глава региона на своей странице в Telegram.

Кондратьев также сообщил, что число заболевших в крае достигло уже 1929 человек.

"У нас уже нет ни одного "чистого" муниципалитета. Поэтому расслабляться нельзя, как и нельзя пренебрегать средствами индивидуальной защиты", — отметил он.

По данным регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки в крае зафиксировано 99 новых случаев коронавируса.

Общее количество заболевших за весь период наблюдений составляет 1929 человек, из них 106 детей. Всего 628 пациентов выписаны с выздоровлением, в том числе за последние сутки 33 человека, умерли 22 человека.

На Кубани в условиях карантина действует запрет на свободное перемещение транспорта между муниципальными образованиями. перемещаться на автомобиле между городами и поселками можно только при наличии специального — "красного" пропуска.

Также сохраняется ограниченный режим работы общественного транспорта.

На территории муниципальных образований продолжат действуют мобильные отряды самоконтроля из числа сотрудников полиции, Росгвардии и казаков. Их задача — предотвращать нарушения режима самоизоляции и возвращать людей домой.

Все прибывающие на Кубань из других регионов России принудительно направляются в обсерваторы сроком на две недели.