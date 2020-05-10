"Это первый с 3 апреля случай заболевания COVID-19 в городе, больной находится в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Всего в материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы 14 подтвержденных случаев заражения COVID-19, выявлены еще 20 бессимптомных больных коронавирусной инфекцией.

Из новых подтвержденных случаев 12 выявлены внутри страны (в провинции Цзилинь — 11, Хубэй — один), два — везенных из-за границы (Шанхай). Из 20 бессимптомных случаев "импортирован" один, остальные обнаружены внутри страны.

В провинции Цзилинь заразились коронавирусом жители города Шулань — 11 человек, все члены одной семьи. Они заразились от женщины, у которой коронавирус был подтвержден 7 мая.

За сутки в Китае не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.