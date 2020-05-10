"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 11 012 в 83 регионах. Из них 4674 (42,4%) — без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба, опубликованном в воскресенье.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 209 688 случаев (+5,5%) коронавирусной инфекции. Россия по-прежнему остается на пятом месте по общему числу заболевших, но разрыв с занимающей 4-е место Великобританией (215,8 тыс.) и 3-е место Италией (218,2 тыс.) продолжает сокращаться.

В Москве, по сообщению штаба, 5 551 новый заболевший за сутки. Таким образом, общее число зарегистрированных диагнозов в столице достигло 109 740.

В целом по России за сутки зафиксировано 88 летальных исходов, ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией, в том числе 58 — в Москве. Общее число умерших в РФ достигло 1915. Выздоровели в России за сутки 2390 человек, в том числе 1011 — в Москве. Общее число выписанных пациентов в стране составляет 34 306.