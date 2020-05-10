"Авиакомпания "Белавиа" отменяет рейсы из Минска в Воронеж, Казань, Нижний Новгород до 24.10.2020", — сообщается на официальной странице авиакомпании в Facebook.

Список всех отмененных рейсов опубликован на официальном сайте авиакомпании.

Для возврата средств за билеты следует обратиться по месту их приобретения. Чтобы вернуть билет, купленный на сайте "Белавиа", необходимо направить на электронную почту support@belavia.by заполненное заявление на отказ от воздушной перевозки и возврат денежных средств. Шаблон заявления можно найти на сайте авиаперевозчика.