"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 10 817 в 84 регионах, из них 4399 (40,7%) без клинических проявлений. В Москве выявлено 5667 случаев", — говорится в сообщении оперштаба в субботу.

Таким образом, всего в РФ подтверждено 198 676 случаев (+5,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. В Москве количество инфицированных достигло 104 189. Умерли за весь период 1 827 человек, выписаны 31 916.

Также зарегистрировано 1075 новых случаев в Московской области, 425 — в Санкт-Петербурге, 294 — Нижегородской области, 121 — в Свердловской области, 106 — в Красноярском крае, 102 — в Волгоградской области, 98 — в Краснодарском крае, 92 — в Дагестане, 90 — в Тамбовской области, 88 — в Татарстане, 86 — в Тульской области, 85 — в Рязанской области, по 84 в Башкирии, Ульяновской области, 80 — в Ростовской области, по 79 — в Кабардино-Балкарии, Ленинградской области, 77 — в Калужской области, 76 — в Новосибирской области, 75 — в Самарской области, 71 — в Курской области, 70 — в Челябинской области, по 69 в Северной Осетии, Ставропольском крае, 63 — в Чувашии, 58 — в Ярославской области, 57 — в Саратовской области, 51 — в Ямало-Ненецком АО.