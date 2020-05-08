Как напоминает издание, в конце апреля глава департамента туризму и коммерческого маркетинга Дубая Хелаль Аль Мари заявил, что эмират начнет принимать туристов в июле.

"Очень дороги отели класса люкс уже предлагают туристам скидки до 60% на следующий зимний сезон, мы никогда не видели такого раньше. Теперь шикарные отели могут стать доступными даже бедным людям", — цитирует издание представителя онлайн трэвел-агентства.

При этом представители гостиничной индустрии Дубая заявляют, что из-за пандемии коронавируса исчезнут многие привычные туристам элементы сервиса пятизвездочного уровня. Например, официанты, подносящие клиентам напитки и закуски, или горячие полотенца на стойке регистрации. Еще одной жертвой вируса станут шведские столы, так как отели по всему миру вынуждены будут отказываться от больших ресторанных помещений, вмещающих одновременно большое число туристов.

Число номеров в отелях также будет сокращаться, а для желающих поплавать в бассейнах будет вводиться расписание с временными интервалами. Шезлонги и зонтики будут размещать на безопасном и значительно более удаленном расстоянии друг от друга, чем сейчас.

Дубай 24 марта прекратил авиасообщение с другими странами, а в начале апреля ввел жесткий карантин. В конце месяца в эмирате постепенно начали снимать карантинные ограничения, возобновлена работа небольших торговых точек, заработали и некоторые крупные моллы, но с ограничениями по числу посетителей и соблюдению дистанции. Всего в ОАЭ коронавирусом заболели почти 17 тыс. человек, 174 умерли.