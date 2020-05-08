Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в пятницу глава региона осмотрел новый музейный комплекс и его территорию.

"Было очень важно, чтобы мы еще и привели в порядок территорию и сделали ее таким парадным въездом в город Всеволожск. Мы очень хотели, чтобы эта территория, с одной стороны, напоминала, что Всеволожск — это город, где проходила Дорога жизни, где располагались и госпитали, и воинские части, в том числе и несколько воинских частей, которые защищали небо над Ленинградом. И в то же время мы хотели, чтобы эта территория была современной", — отметил Дрозденко.

В тестовом режиме музей открылся полгода назад. По словам губернатора, за это время в экспозицию внесли много изменений: например, появилась интерактивная зона. "Появилась возможность у маленьких посетителей музея не только посмотреть, но и потрогать. Это очень важно. Мы сразу говорили, что музей может быть "живой", — сказал Дрозденко.

Интерактивная экспозиция представляет собой макеты самолетов, полноразмерные макеты авиабомб, скульптуры летчиков в аутентичной летной экипировке, интерактивные карты боевых действий и элементы военного быта авиаторов. В музее можно пройти мультимедийные квесты, побывать в интерактивной кабине самолета, а также совершить полет над Дорогой жизни и услышать голоса защитников неба. С помощью мобильного приложения можно поучаствовать в воздушном бою.

В "Доме авиаторов" в годы войны жили летчики, сражавшиеся в небе Ленинграда и защищавшие Дорогу жизни. В картотеке музея собрана информация о каждом, кто защищал Дорогу жизни в составе Ленинградского фронта.

Губернатор добавил, что самолет, установленный на экспозиции, был собран из уцелевших частей, найденных поисковиками в разных регионах страны.

"Детали, например, шасси нашли на одной территории России, колеса — на другой. Где-то из-подо Ржева, где-то из-под Курска, что-то из Синявинских болот. Приборная доска восстановлена из нескольких самолетов, которые "поднимали" тоже поисковики. От этого как раз и появился такой дух боевого самолета. Я думаю, ребятишки, которые придут сюда с экскурсиями, с удовольствием залезут в кабину пилота, посидят за штурвалом настоящего в их понимании, в нашем понимании, боевого самолета, самолета с историей", — отметил губернатор.

По информации пресс-службы, здание на пересечении Колтушского шоссе и Дороги жизни, в котором располагается музей, построено в 1774 году. Здесь находилась первая в России сыроварня придворного банкира Екатерины II, основателя русского дворянства — барона Фредерикса. К началу Великой Отечественной войны это здание сохранилось практически в первозданном виде.

С 1941 по 1943 годы здесь располагались казармы первого минно-торпедного авиаполка военно-воздушных сил Балтийского флота. Авиаполк прославился еще в самом начале войны, когда в ночь с 7 на 8 августа 1941 года лётчики под командованием Евгения Преображенского осуществили первый авианалет на Берлин. Осенью этого же года авиаполк перебазировался во Всеволожск. Здесь также находились и летчики 26-го и 27-го гвардейских истребительных авиаполков.