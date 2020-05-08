"Очевидно, что сейчас накапливается значительный отложенный спрос. Люди мечтают увидеть свои семьи в других странах, отправиться в долгожданные отпуска. При этом большинство планируют поездки внутри страны, поскольку международные путешествия вряд ли станут доступны в ближайшие месяцы", — пишет портал.

Ряд стран уже приступили к подготовке к курортному сезону, но, как отмечает издание, им необходимо серьезно пересмотреть правила безопасности, в частности, обеспечить работу туристических объектов по правилам социального дистанцирования.

"Так, город Гандия на юго-востоке Испании объявил, что на пляжах будут наблюдатели, которые будут контролировать соблюдение социальной дистанции и не пускать детей в определенные часы", — отмечает портал.

Возможно, что на пляжах и в ресторанах Европы туристам придется носить маски и перчатки. У них будут проверять температуру на входе, чтобы минимизировать риск заражения. При этом территория ресторанных двориков будет расширена, а меню будет передаваться на мобильные телефоны, чтобы избежать контакта с официантами. Обсуждается также установках на пляжах пластиковых коробов для того, чтобы отделить отдыхающих друг от друга.

"Эти меры призваны успокоить людей, но они могут оказаться контрпродуктивными. Что за отдых, когда несколько человек не могут собраться вместе за столиком ресторана или пиццерии?", — считает министр культуры Италии Дарио Франческини, которого цитирует портал.

Как отмечается, сейчас Евросоюз разрабатывает правила приема туристов, которые могли бы удовлетворить все стороны. Правила могут быть обнародованы уже в ближайшие дни.

"Турбизнес в сложной ситуации. По данным Всемирной туристической организации ООН (UNWTO), число поездок в мире в 2020 году сократится на 60-80%. В Испанию турпоток по итогам года упадет на 64%, а доходы сектора сократятся на 60%", — сообщает портал.

При этом туризм имеет решающее значений для экономик Франции, Греции, Италии, Испании, Хорватии. По прогнозам, на восстановление сектора потребуется от одного до двух триллионов евро.