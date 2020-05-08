"С 12 мая на территории Ленинградской области будут разрешены экскурсии под открытым небом. Мы их разрешаем, но с соблюдением в ряде населенных пунктов масочного режима", — приводятся слова губернатора региона Александра Дрозденко в сообщении.

По его словам, в нескольких районах, где ситуация с заболеваемостью COVID-19 относительно спокойная, разрешат проводить экскурсии в музеях для небольших групп — от 5 до 10 человек.

"Мы начинаем культурно оживать, и это абсолютно правильно", — отметил Дрозденко.

По информации пресс-службы, с 10 мая в 29 населенных пунктах области введен масочный режим в транспорте, магазинах и других закрытых общественных местах. Правило затронуло поселения Бокситогорского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Ломоносовского, Приозерского, Тосненского районов. Перечень населенных пунктов определен в зависимости от количества заболевших коронавирусом.