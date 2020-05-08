"Что касается окончательного снятия ограничений, то Попова сказала, что это будет возможно только тогда, когда будет вакцина", — сказал Шхагошев "Интерфаксу" в пятницу.

При этом он добавил, что, по словам главы Роспотребнадзора, "даже после завершения третьего этапа выхода из самоизоляции, мы все равно будем придерживаться ряда ограничений".

"Это вопрос баланса: будет вакцина, будет лекарство — тогда можно и говорить о возвращении к полноценной жизни", — сказал парламентарий.

Он добавил, что, по информации главы Роспотребнадзора, может появиться несколько вакцин против коронавируса, так как ее разработкой занимаются многие институты и многие страны.

"По степени воздействия, по разным другим параметрам, вакцина будет не одна", — сказал Шхагошев.