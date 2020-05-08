Согласно поправкам, с 1 января 2020 года сроком на год полностью освобождаются от уплаты налогов на имущество и землю отели и прочие объекты туризма, деятельность туроператоров и турагентств, сфера общепита, автомобильные пассажироперевозки внутри страны, в том числе деятельность такси.

Кроме того, от налогов на имущество и землю освобождаются деятельность служб по доставке, сфера организации выставок и сценическая деятельность, кинотеатры, музеи, театры и концертные залы, деятельность спортивно-оздоровительных объектов, образовательных курсов, внешкольных образовательных учреждений, психологических центров. Освобождение коснется и других сфер, чья деятельность была частично или полностью приостановлена в связи с карантинным режимом, введенным кабинетом министров.

Наряду с этим, с 1 января 2020 года сроком на один год вводится ряд дополнительных льгот для вышеуказанных сфер в зависимости от режима налогообложения. Плательщики налога на прибыль (или подоходного налога — ИФ) получат льготы в размере 75% (от подлежащей уплате суммы налога), плательщики упрощенного налога — в размере 50%.

Для налогоплательщиков, не являющихся субъектами микропредпринимательства, продлены сроки уплаты начисленных за 2019 год налогов на прибыль (или подоходного налога — ИФ) и имущество до 1 сентября 2020 года. Также отсрочено начисление процентов по невыплаченным налогам, взносам по обязательному соцстрахованию и страхованию от безработицы с 1 апреля 2020 года до 1 января 2021 года.

По оценкам Минэкономики Азербайджана, данные налоговые льготы оцениваются в 114 млн манатов ($67 млн).

В начале апреля правительство Азербайджана оценивало общий пакет мер по поддержке бизнеса и населения для минимизации ущерба в результате пандемии коронавируса в $1,76 млрд.