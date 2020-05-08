В ходе испытаний планируется повторно проверить работу общесудовых систем, в том числе винторулевых колонок, главных двигателей, электростанций, системы автоматики и другого оборудования, а также управляемость и реверсивные качества теплохода.

Круизный лайнер ушел на заключительный этап ходовых испытаний в четверг, уточняется в сообщении. Проверка ведется в акватории Горьковского водохранилища Нижегородской области в районе города Чкаловск.

Пассажирский теплоход проекта PV300 строится на заводе с весны 2017 года в рамках трехстороннего контракта, где изготовителем выступает "Красное Сормово", заказчиком — кэптивная лизинговая компания АО "Машпромлизинг" (ранее — "Гознак-лизинг"), получателем — ООО "ВодоходЪ". Спуск судна на воду осуществлен 11 сентября 2019 года. После первого этапа ходовых испытаний осенью прошлого года его подняли на стапель в цех для отделочных работ, для выполнения которых необходимо соблюдение температурного режима. В течение зимнего периода также завершался монтаж и установка бытовых систем, обеспечивающих функционирование пассажирской зоны, таких как спринклерная система пожаротушения, система кондиционирования и вентиляции и другие.

Судно предназначено для речной перевозки пассажиров на дальних круизных линиях Москва-Астрахань, Москва — Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и Москва — Ростов-на-Дону с проходом Волго-Донским каналом. Район плавания: внутренние водные пути РФ и морские прибрежные районы, в соответствии с классом судна.

Для размещения пассажиров в количестве 329 человек предусматриваются 152 каюты "стандарт", 9 кают "люкс", 1 каюта "полулюкс" и 1 каюта для лиц с ограниченными возможностями. Все они расположены на 3-х ярусах надстройки (верхняя, шлюпочная и тентовая палубы).

Президент ОСК Алексей Рахманов ранее сообщал, что стоимость круизного теплохода составит чуть менее 4 млрд рублей.

Круизный лайнер "Мустай Карим" станет первым судном подобного класса, построенным и переданным заказчику на отечественной верфи за последние 60 лет.

ПАО "Завод "Красное Сормово" является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России, выпускает, в том числе, речные суда и суда типа "река-море", оборудование для буровых установок.

Судоходная компания "Водоходъ" — крупный российский оператор речных круизов и туристический оператор полного цикла. Флот состоит из 26 круизных четырехпалубных теплоходов, 9 судов пассажирского скоростного флота "Метеор" и 5 судов прогулочного флота типа "Москва", "Нева" и "Отдых". Ежегодный объем перевозок круизным флотом составляет 110 тыс. человек, прогулочным и скоростным флотом — порядка 400 тыс. человек.