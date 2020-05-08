"Росавиация (подведомственна Минтрансу — ИФ) проводит постоянный мониторинг финансово-экономического состояния российских авиакомпаний. Каких-либо тревожных тенденций финансово-экономического состояния "Уральских авиалиний", тем более предпосылок ее банкротства нет", — сказал представитель Минтранса.

Он также напомнил, что "Уральские авиалинии" включены в перечень системообразующих организаций транспортного комплекса. Компания проинформирована о вариантах поддержки, которыми она может воспользоваться в рамках антикризисных мер правительства РФ.

Также "Уральские авиалинии" могут претендовать на субсидии, которые будут выделяться для поддержки авиакомпаний, добавили в Минтрансе. Как сообщалось, правительство одобрило выделение на эти цели 23,4 млрд руб. из резервного фонда.

"Первые запросы от компаний на получение такой поддержки должны, как ожидается, поступить в Росавиацию 12 мая. Там незамедлительно приступят к отработке запросов для максимально оперативного определения размеров поддержки тех или иных компаний. Конкретно с главой "Уральских авиалиний" были проведены консультации относительно документов, которые необходимо представить для рассмотрения вопроса о выделении субсидий", — сообщили в Минтрансе.

Ранее в четверг сообщалось, что "Уральские авиалинии" пожаловались на проблемы с кредитованием в российских банках. При этом в Сбербанке и ВТБ сообщили, что готовы рассмотреть варианты предоставления финансирования компании.