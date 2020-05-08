Предложение министра затрагивает всех посещающих Латвию иностранцев, включая жителей Литвы и Эстонии, а также водителей грузовых авто, пересекающих Латвию транзитом. Предложение министра предусматривает, что иностранцы должны будут прикрывать лицо в течение 14 дней или до момента, когда они покинут территорию Латвии.

Министр не планирует обязывать иностранцев носить исключительно медицинские маски заводского производства. Рот и нос можно будет прикрыть также шарфом, платком или сшитой в домашних условиях маской.