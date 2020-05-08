"Туриндустрия Китая активно восстанавливается. Майские праздники – первые продолжительные выходные в КНР после снятия блокировок. В эти дни поездки совершили 115 млн местных жителей, что принесло $6,7 млрд дохода", — пишет издание.

С начала праздников значительно выросла загрузка отелей и средняя цена за ночь. Тарифы гостиниц увеличились почти вдвое за последние несколько недель.

Предыдущий всплеск туристической активности в Китае произошел во время 3-дневного празднования Цинмина, когда жители совершили 43 млн поездок. "То, что на майских праздниках число поездок выросло более чем вдвое, говорит о возросшем доверии жителей КНР к правительству и тем мерам, которое оно предпринимает по борьбе с коронавирусом", — отмечает газета.

Несмотря на положительную динамику, в Китае готовятся пройти долгий путь по восстановлению экономики после пандемии. Для сравнения, в прошлом году на Первомай было совершено 195 млн поездок. В 2019 году доходы от туризма в КНР составили 11% ВВП.

В стране рассчитывают, что перерыв из-за эпидемии, когда все жители сидели по домам, приведет к значительному росту интереса к путешествиям по стране. В свою очередь международные поездки все еще недоступны.

"Маловероятно, что жители Китая вскоре поедут за рубеж. Даже при наличии их желания, значительно сокращены международные рейсы, а ряд стран закрыли свои границы для иностранцев", — отмечает Express. В 2019 году США посетили 2,8 млн китайских туристов, а годом ранее в Европу приехало 6 млн путешественников из КНР.

Как пишет газета, постепенное восстановление туризма ставит правительство Китая в затруднительное положение. С одной стороны, это возрождает экономику, а с другой может спровоцировать вторую волну пандемии.

"Дилемму власти КНР решают с помощью ограничения числа посетителей популярных достопримечательностей, повсеместных проверок здоровья и запуска торговых предприятий на ограниченных мощностях. Например, во время майских праздников в Китае работали популярные у туристов места, такие как Запретный город, однако число входных билетов было лимитировано", — сообщает издание.