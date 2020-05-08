"В список открытых национальных парков вошли: Масада, Кейсария, Иродион, комплекс Тель-Афек в национальном парке Яркон, источники Яркона, Мааян- Харод, Бейт-Гуврин, Аполлония, Кастель, Эйн ха-Бесор, а также Эйн-Геди, который относится и к паркам, и к заповедникам одновременно. В числе открытых заповедников – Баниас, Нахаль Снир, Нахаль Аюн, Ехудия, Эйн-Афек, Хула, Ручей Таниним, Эйнот Цуким и Мацок ха-Циним", — рассказали в пресс-службе.

На следующей неделе будут открыты еще 20 национальных парков и заповедников, а также от 6 до 8 кемпингов.

"Для предотвращения очередей у входов посещения будут разрешены только по предварительному онлайн-бронированию и предоплате. Билеты можно купить на сайте управления природы и парков Израиля. После получения электронного билета с указанием времени прогулки, посетителям нужно предъявить его на входе. Для каждого парка и заповедника были установлены квоты на количество гостей – от 300 до 2 тыс. человек, в зависимости от размера объекта, средней продолжительности посещения, турпотока и достопримечательностей, которые не должны быть переполнены", — рассказали в министерстве.

Там пояснили, что благодаря этим квотам легче отслеживать количество людей, а также обеспечивать требуемую минимальную физическую дистанцию 2 метра. Кроме того, посетители обязаны носить маски и соблюдать правила личной гигиены, им раздают цветные идентификационные браслеты, указывающие время входа, и проверяют температуру.

Ранее сообщалось, что с 3 мая получили возможность принимать местных туристов цимеры – небольшие коттеджи для отдыха, а также отели, у которых есть номера с отдельным входом с первого этажа.

В Израиле коронавирусом заразились 16,5 тыс. человек, погибли 245.