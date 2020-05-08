"В связи со снижением спроса на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации РЖД продляет действие временного графика курсирования высокоскоростных поездов "Сапсан" до 28 мая", — говорится в сообщении.

С 12 по 28 мая между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно будут курсировать по 4 пары поездов "Сапсан" (8 рейсов) в утренние и вечерние часы.

В пятницу и воскресенье (15, 17, 22, 24 мая) количество рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом будет увеличено до двенадцати в день (6 пар).

Из-за снижения пассажиропотока между Москвой и Петербургом РЖД сократили количество "Сапсанов" с 13 по 29 апреля. В конце апреля временный график движения "Сапсанов" был продлен на период майских праздников.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обратиться в любую ж/д кассу на территории государства приобретения билета. Электронные билеты пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.