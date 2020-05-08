Согласно сообщению администрации региона, из-за ограничения деятельности предприятий в этой сфере падение объемов продаж достигло уровня 95-100%. При этом сохраняется обязанность по уплате многих обязательных платежей, а часть малых и средних предприятий не могут воспользоваться мерами господдержки в связи со сложностями идентификации компаний.

"Чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики края, поддержать курортную отрасль, мы выработали конкретные предложения с учетом потребностей и пожеланий представителей отрасли. Мы предложили временно применять льготные пониженные ставки налога на добавленную стоимость и на прибыль за 2020 год", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора края Василия Швеца.

Краснодарский край также предложил включить в перечень субъектов предпринимательства, которым в 2020 году предоставляются субсидии из федерального бюджета, все категории предприятий отрасли; предусмотреть компенсации коммунальных платежей с 1 апреля 2020 года до окончания действия режима повышенной готовности.

Кроме того, в предлагаемых мерах — распространить все ранее принятые меры государственной поддержки на все категории предприятий отрасли и дополнить перечень системообразующих предприятий РФ предприятиями туристической отрасли.

Дополнительные меры поддержки позволят снизить негативное влияние кризисной ситуации на курортную отрасль, обеспечить условия для поддержания текущей деятельности и продолжения стабильной работы после снятия режима ограничений, минимизировать масштабные увольнения работников.

Как сообщалось, режим карантина в Краснодарском крае был введен 31 марта, впоследствии он дважды продлевался.