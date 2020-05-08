"Сегодня мы открываем этот замечательный музей, наполненный очень большим и глубоким содержанием о подвигах наших дедов, отцов, прадедов и великой женщины, на примере которой мы все воспитывались — Зои Космодемьянской", — приводятся в сообщении слова Воробьева.

Экспозиция развернулась в семи залах, в музее представлены личные вещи девушки и ее брата — Героя Советского Союза Александра Космодемьянского, фотоматериалы, макет партизанской землянки с личными вещами и оружием бойцов, экспонаты, рассказывающие о разведывательных операциях Зои и последнем дне её жизни.

Старт строительству нового здания музея был дан в мае 2019 года.