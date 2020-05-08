По его словам, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по открытию отелей и здравниц, которые позволяют обеспечить безопасность отдыхающих.

"В первую очередь, это вопрос личной гигиены и социального дистанционирования. В июне ожидается менее половины загрузки мест размещения, поэтому загрузка будет неполной и обеспечить эти требования будет нетрудно", — отметил Богданов.

По его словам, отдыхающим ежедневно будут измерять температуру, контролировать использование ими индивидуальных средств защиты.

"Санитарные обработки будут проводится по графику и по спецтехнологиям. Но самое главное — ежедневно будут проводить просветительскую работу с гостями", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что по требованиям Роспотребнадзора ограничений по количеству дней на отдых нет. Однако, в столовых и на пляжах туристы будут находится друг от друга только на безопасном расстоянии — от 1,5 до 2 метров.

"Санатории и пансионаты курорта получили свое развитие в 20-х и 30-х годах прошлого века, после того как по миру прокатилась пандемия "испанки". Тогда именно поездки на курорт позволили укрепить гражданам иммунитет", — заявил Богданов.

"Курорт — это самый лучший способ для того, чтобы не заражаться вирусными инфекциями", — подчеркнул он.

В Сочи с 31 марта введен карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим были закрыты все здравницы и отели.