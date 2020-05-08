"Существуют определенные проблемы с дальнейшим кредитованием нашей производственной деятельности", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Это нормальная ситуация. Полагаю, эти вопросы мы решим тем или иным способом", — добавил представитель перевозчика. В связи с распространением COVID-19 все авиакомпании мира испытывает трудности, добавил он, однако "в целом, ситуация находится под контролем".

"Мало пассажиров — мы решили эту проблему, переоборудовав 12 воздушных судов для грузовых перевозок. "Уральские авиалинии" активно участвуют в вывозе российских граждан из других стран по государственной программе вывозных рейсов. Наш авиационный технический центр успешно выполняет заказы по ремонту и обслуживанию воздушных судов других авиакомпаний", — отметили в компании.

В какие банки обращалась компания за кредитованием, ее представитель не уточнил.

В Сбербанке сообщили, что прорабатывают варианты кредитования "Уральских авиалиний".

"Клиент обратился к нам за финансированием в апреле. Наши профильные службы анализируют документы и обновленную финансовую модель авиакомпании, скорректированную с учетом сложившейся ситуации в отрасли. Одновременно мы прорабатываем несколько вариантов финансирования, в том числе возможную выдачу кредитов в рамках госпрограммы поддержки бизнеса отраслей, пострадавших от коронавируса", — заявил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

В пресс-службе ВТБ "Интерфаксу" заявили, что совместно с мажоритарными кредиторами банк "готов рассмотреть варианты поддержки авиакомпании в трудное для отрасли время". На данный момент ВТБ занимает небольшую долю в кредитном портфеле "Уральских авиалиний", добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, в условиях сокращения перевозок из-за пандемии COVID-19 "Уральские авиалинии" перевели часть сотрудников на сокращенную рабочую неделю и приостановили эксплуатацию части авиапарка. Также сообщалось, что в конце апреля компания заложила в банке "Открытие" два авиадвигателя и 13 транспортных средств.

В 2019 году авиакомпания увеличила чистую прибыль по РСБУ в 5,4 раза в сравнении с позапрошлым годом, до 2,1 млрд руб. Выручка выросла на 8,8% и составила 88,5 млрд рублей. Дебиторская задолженность выросла с 8 млрд руб. на конец 2018 года до 8,8 млрд руб. на конец 2019 года, кредиторская — с 9,4 млрд руб. до 10 млрд руб.