"Отели таких популярных городов Коста-Бланки, как Бенидорм, Аликанте и Эльче, начали возобновлять работу в рамках обнародованной правительством Испании программы по выходу из карантина. Поначалу в них будут размещаться работники, которым нужно жилье. Туристов не ждут как минимум до конца июня – начала июля", — пишет издание.

В Бенидорме, где число мест в отелях уступает только Мадриду и Барселоне, первым начнет принимать гостей отель 4* La Estación. Он возобновит работу 18 мая. Отель 3* Campaniles в Аликанте начнет работать уже 11 мая. При этом гостевой дом Savoy 2* в городе Алькой, в котором сейчас размещен медперсонал, отдаст один этаж под коммерческую деятельность.

В течение ближайших недель также планируют возобновить деятельность отель Ibis в Аликанте, гостиница 3* Tryp в Эльче и хостел Pensimar в Эль-Альтете.

Отели Испании стали закрываться с марта из-за пандемии коронавируса. По состоянию на 8 мая в стране подтверждено 221,5 тыс. случаев заболевания и 26 тыс. смертей.