Так, "Аэрофлот" в период с 9 по 15 мая (на более отдаленный срок на сайте аэропорта данных нет — ИФ) вернется к докризисной частоте рейсов из Барнаула в Москву — они будут выполняться ежедневно. С середины апреля их число снижено до одного раза в неделю.

Основную часть полетов в столицу восстановят "Уральские авиалинии", которые намерены до середины мая выполнять полеты раз в день за исключением 11 и 15 мая.

S7 выполнит рейсы в Москву 9, 10 и 12 мая. При этом ранее она, как и две вышеназванные авиакомпании, летала по этому направлению ежедневно.

Авиакомпании "СиЛА" и "КрасАвиа" возобновят закрытое в апреле сообщение Барнаул — Томск и Барнаул — Красноярск соответственно. В мае, как было и ранее, они планируют летать по маршруту 3 раза и 2 раза в неделю соответственно.

Кроме того, "Уральские авиалинии" с запозданием откроют полеты из Барнаула в Санкт-Петербург, Симферополь (в обоих случаях — с 9 мая) и Сочи (с 11 мая). Их запуск планировался в апреле.

Utair с 9 мая откроет рейс в Сургут, первый из которых в этом году должен был состояться 25 апреля, но был отменен. Еще одним новым направлением, которое откроет авиакомпания, станет Омск.

В свою очередь авиакомпания "ИрАэро" с 15 мая начнет выполнять рейсы из Барнаула в Санкт-Петербург и Сочи.

Как сообщалось, в конце марта после ввода ограничительных мер из-за коронавируса пассажиропотока аэропорта Барнаула резко снизился. Представитель аэропорта говорил "Интерфаксу", что на 31 марта поток пассажиров сократился в 2 раза. Авиакомпании после этого отменили до середины апреля часть рейсов из Барнаула, а затем продлили отмену до конца апреля.

По данным на утро 8 мая в Алтайском крае подтвержден 621 случай заболевания COVID-19, три человека умерли.