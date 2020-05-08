В сообщении компании, размещенном на сайте Сингапурской фондовой биржи, говорится, что, несмотря на высокие финансовые показатели за первые девять месяцев финансового года, завершившегося в марте 2020 года, компания ожидает низкую операционную прибыль и чистый убыток по итогам года.

При этом отмечается, что в текущем квартале, который завершится в июне, Singapore Airlines ожидает сохранения отрицательного денежного потока. Кроме того, авиаперевозчик может понести дополнительные потери от топливного хеджирования.

"Учитывая неопределенность на рынке, мы пока взяли паузу и планируем внимательно следить за развитием событий, прежде чем заключать какие-либо новые хеджевые контракты", — говорится в сообщении.

Singapore Airlines была вынуждена сократить количество рейсов на 96% в связи с падением спроса на авиаперевозки и ограничениями, введенными для предотвращения распространения COVID-19.

Финансовые результаты компании за минувший финансовый год будут опубликованы 14 мая.