"Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова заявила, что страна снимет запрет на туристические поездки по стране и вновь откроет небольшие отели и гостевые дома 13 мая. По ее словам, в этом году Болгария сделает упор на внутренний туризм, чтобы помочь сектору преодолеть последствия пандемии коронавируса", — пишет портал.

Ангелкова добавила, что в проведении летних каникул в Болгарии по-прежнему заинтересованы туристы из ряда стран, поскольку они считают ее безопасной из-за низкого числа зараженных COVID-19.

Болгария ввела чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса 13 марта. На данный момент в стране зарегистрировано менее 1,9 тыс. случаев коронавируса, выздоровел 401 человек, скончались 84.