"Наши японские партнеры и премьер-министр ясно дали понять, что Япония не сможет справиться с отсрочкой, рассчитанной на более поздний срок, чем следующее лето", — говорится в сообщении.

"Это гигантское начинание, как для Оргкомитета, так и для страны в целом. Прежде всего, вам необходимо обеспечить доступность Олимпийской деревни, так как она лежит в основе Игр. То же самое относится ко всем спортивным объектам. Тысячи людей должны будут продолжать работать. Отсрочка повлечет за собой ограничения и компромиссы со стороны всех участников", — отмечается там же.

"Плана еще раз отложить (Олимпиаду — ИФ) нет", — подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что МОК и власти Японии приняли решение не проводить летнюю Олимпиаду в 2020 году из-за пандемии коронавируса, а провести соревнование летом 2021 года.

Как сообщает МОК, билеты, которые приобрели ранее болельщики, будут действительны и в 2021 году. Те, кто не смогут посетить Токио в 2021 году, смогут получить возмещение стоимости билетов.