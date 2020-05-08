"С 11 мая 2020 года все пассажиры в Национальном аэропорту "Минск" должны постоянно быть в защитных масках во время регистрации, при прохождении досмотра на безопасность, в автобусах или на телетрапе, а также на борту воздушного судна в течение всего времени полета", — говорится в сообщении на сайте "Белавиа".

Дополнительные меры защиты приняты "в связи со сложившейся ситуацией в мире".

В "Белавиа" уточнили, что пассажирам необходимо иметь свои маски.

"Пассажиры, не соблюдающие указанное требование, не допускаются к посадке и отстраняются от полета", — говорится в сообщении перевозчика.