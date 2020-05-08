Это прописано в законопроекте "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение распространения коронавирусной инфекции", одобренного 7 мая правительством и внесенного в Госдуму.

Документ предполагает внесение поправок в закон о туристской деятельности, благодаря которым туроператоры получат право выдавать туристам, чьи поездки не состоялись из-за коронавируса, ваучеры на новые аналогичные по характеристикам туры вместо возврата денег.

"В случае, если турист до истечения срока действия обязательства (ваучера) не воспользуется им, туроператор обязан в течение 10 рабочих дней вернуть деньги за тур, а также уплатить проценты за пользование этими денежными средствами в размере одной триста шестьдесят пятой ключевой ставки Центробанка РФ, действующей на дату принятия правительством решения о приостановлении обязанности туроператора по возврату туристу денег. Проценты начисляются со дня начала действия обязательства туроператора об обеспечении предоставления равнозначного туристского продукта до дня возврата туроператором уплаченной за тур денежной суммы", — говорится в законопроекте.

Это положение раскритиковали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "На наш взгляд уплата процентов по денежному обязательству возможна только при наличии факта неисполнения обязательств со стороны туроператора. Установление ответственности в виде процентов за сам факт пользования денежными средствами в период ограничений, вызванных распространением коронавируса, неправомерно, так как в действиях туроператора отсутствует факт правонарушения. Наоборот, туроператор действует добросовестно, поскольку предлагает клиенту альтернативный способ исполнения обязательства", — заявил порталу "Интерфакс-Туризм" президент РСТ Андрей Игнатьев.

По мнению Игнатьева, если турист сам не захочет отправиться в поездку в течение определенного законом времени, то справедливо будет вернуть ему полную стоимость тура, как это предусмотрено статьей 395 Гражданского кодекса РФ. А если отложенный тур не состоится по вине туроператора, то в этом случае турист должен получить стоимость путевки с процентами.

Игнатьев также выразил озабоченность включением в законопроект нормы, согласно которой туроператор не вправе требовать доплату с туриста в случае, если общая цена перенесенной турпоездки на дату фактического отъезда окажется выше первоначальной.

"Экономические кризисы в России обычно сопровождаются падением курса рубля к доллару и евро. И такая норма заставляет туроператора доплачивать за тур, который по своим потребительским свойствам полностью соответствует тому, что был приобретен до кризиса. Тем самым одна из сторон договора ставится в заведомо более выгодное положение, а другая принимает на себя повышенные финансовые риски. В случае большого количества перенесенных туров и с учетом отсутствия массовых продаж сразу после отмены ограничений, это может привести туроператоров к банкротству", — заключил он.

Как сообщалось, после закрытия границ из-за коронавируса практически все крупные туроператоры заявили о невозможности вернуть средства за забронированные туры сразу всем туристам и начали предлагать перенести поездки без доплат на более поздние сроки, вплоть до лета 2021 года. Эти предложения оказались востребованными и у турагентств, и у клиентов. Внесенный правительством в думу законопроект позволяет легализовать эту практику.