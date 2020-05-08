"Из-за пандемии коронавируса традиционные дни открытых дверей во дворцах города пройдут в онлайне, всего в акции участвуют 12 дворцов. При этом вместо одного уикэнда посетители смогут осматривать великолепные интерьеры дворцов, построенных во времена "Золотого века" Генуэзской республики, неделю с 16 по 23 мая", — говорится в сообщении.

Виртуальные прогулки будут сопровождаться комментариями историков и ученых, большинство из которых доступны как на итальянском, так и на английском языках.

В Генуе больше 100 дворцов, 42 из них входят в список культурного наследия ЮНЕСКО с 2006 года. Большинство дворцов до сих пор находятся в частной собственности. Два раза в год, весной и осенью, муниципалитет проводит дни открытых дверей, когда часть дворцов открываются для посетителей бесплатно. Мероприятие традиционно привлекает туристов со всей Европы. Прошлые Дни Ролли в октябре 2019 года посетили 130 тысяч человек.

Название Rolli Days берет свое начало от списка "Ролли общественного жилья", который был выпущен в 1576 году Сенатом Генуэзской республики. Это перечень резиденций аристократии, возведенных в центре города. В этот момент Генуя была одним из самых богатых городов Европы, "воротами" Средиземноморья, местная аристократия строила дворцы с элегантными фасадами и роскошными интерьерами. В город регулярно приезжали высокопоставленные делегации, власти города размещали их в одном из дворцов списка, а его хозяева обязаны были брать на себя заботу о гостях. Таким образом дворцы выполняли роль современных пятизвездочных отелей.

В этом году некоторые дворцы открыты для публики впервые в истории. Так, дворец Palazzo Interiano Pallavicino XVI века постройки всегда находился в частной собственности и сегодня остается жилым. Во время дней Ролли можно будет увидеть интерьеры, скульптуры и внутренние сады. Также впервые откроет двери Palazzo Stefano Squarciafico, который знаменит своей фасадной росписью.