"Межсубъектовой миграции туристов, мы с вами по-честному говорим, не будет. Это понимают все. Что касается внутреннего туризма — если будут сопутствующие условия, однозначно мы пойдем на реализацию такой программы. Буду обращаться к главе государства за поддержкой", — сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19 в пятницу.

Он призвал не давать ложную надежду отельерам, которые вкладывают деньги в подготовку к курортному сезону, и пообещал максимально возможную поддержку отрасли со стороны властей.

Накануне Аксенов заявил, что курортный сезон на полуострове в этом году "вряд ли состоится". Власти региона готовят региональную программу поддержки туротрасли, предполагающую отдых в санаториях 500 тысяч местных жителей за счет бюджета.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности, обязательная самоизоляция для всех жителей была введена 3 апреля и продлена до 11 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 177 человек, один пациент умер.

Бронирование мест в крымских отелях и санаториях запрещено до 1 июня, туристы начали массово покидать полуостров в начале апреля. Власти предварительно оценили снижение турпотока за два месяца ограничений в 1 млн человек.

В 2019 году Крым принял рекордное число отдыхающих — 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года.