"Госсовет Финляндии своим решением от 7 мая постановил продлить временные ограничения на границе Финляндии до 14 июня 2020 года. Ограничения на внешних границах, а именно ограничения на финско-российской границе, остаются в силе, как минимум, до 14 июня. Дополнительной информации об открытии для туристического движения внешних границ зоны Шенгенского соглашения, включая финско-российскую границу, нет", — говорится в сообщении.

В генконсульстве отметили, что получают много вопросов об открытии внутренних границ Шенгенской зоны для командировок и других неотложных поездок с 14 мая.

"Следует отметить, что Российская Федерация не входит в состав Шенгенской зоны, поэтому принятое решение не касается финско-российской границы", — подчеркнули в дипломатическом представительстве.