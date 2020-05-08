"Вчера на заседании правительства был рассмотрен законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения новой коронавирусной инфекции", который подразумевает возможность узаконить перенос и замену несостоявшихся туров вместо возврата денег за них. Но там есть положения, которые будут препятствовать его реализации", — сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" президент РСТ Андрей Игнатьев.

Одно из таких положений — требование к туроператорам застраховать свою ответственность по договору о реализации турпродукта на срок, который на 45 дней превышает период отложенных обязательств перед клиентом по несостоявшейся поездке.

"Но для подавляющего большинства участников рынка это невыполнимо: из-за высоких предпринимательских рисков в условиях кризиса страховые компании отказываются заключать соответствующие договоры даже на предусмотренный законодательством один год, не говоря уже о каких-либо дополнительных сроках", — сказал он.

В результате, по словам Игнатьева, из Единого федерального реестра туроператоров могут быть исключены даже компании с большим опытом работы и безупречной репутацией. И они лишатся возможности продолжать свой бизнес не из-за коронавируса или кризиса, а из-за невыполнимых требований, предъявленных государством.

"Мы предлагаем ввести мораторий на исключение из реестра туроператоров без финансового обеспечения ответственности по договору в виде страхования или банковской гарантии до возобновления выездного туризма. Иначе получится, что туроператорам надо искать банкиров и страховщиков, чтобы заплатить им большие деньги, которых сейчас нет, за право продавать туры за рубеж, которые сейчас никто не покупает", — подчеркнул эксперт.

Новый законопроект также предусматривает, что максимальные сроки переноса несостоявшихся из-за введенных ограничений туров устанавливает правительство РФ.

"РСТ предлагает установить срок не менее чем до конца 2021 года. В противном случае исполнение обязательств туроператоров по проданным до начала эпидемии турам может быть проблематичным – и в силу экономических причин, и в связи с эпидемиологической ситуацией в других странах", — заключил Игнатьев.