"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 10 699 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 5232 (48,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

Накануне, 7 мая, суточный прирост составлял 11 231, отметку в 10 тыс. этот показатель перешел 3 мая и ниже не опускался. Тем не менее, отношение прироста к общему числу заболевших продолжает устойчиво снижаться с 3 мая (с 8,6% до текущих 6,0%), а число исследований на коронавирусную инфекцию остается высоким (от 160 до 220 тыс. тестов в день). Как сообщал ранее в пятницу Роспотребнадзор, общее число выполненных тестов в России по состоянию на 8 мая приближается к 5 млн.

Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 187 859 случаев (+6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, добавили в штабе.

В Москве 5846 новых случаев инфекции, говорится в сообщении штаба. Таким образом, общее число зарегистрированных в столице диагнозов достигло 98 522.

В целом по России за последние сутки зарегистрировано 98 летальных исходов, ассоциированных с коронавирусной инфекцией, из них 51 в Москве. Умерло за весь период 1723 человека.

Выписано за последние сутки 2 805 человек, из них 1032 — в Москве. За весь период — 26 608 человек.