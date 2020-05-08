"Обитающие на "Земле леопарда" краснокнижные амурские тигры сохраняют стабильно высокую численность. За последний год на охраняемых территориях было зафиксировано пять тигриных выводков, включающих десять тигрят", — сообщила пресс-служба нацпарка.

Анализ данных фотомониторинга за 2019 год показал, что на охраняемых территориях обитает 31 взрослый амурский тигр, самок в 2,5 раза больше.

"Собранные данные говорят о нормальной рождаемости и общем благополучии юго-западной группировки этого редкого хищника", — уточняется в сообщении.

Отмечается, что ежегодный приплод служит источником для восстановления тигров в сопредельном национальном парке в Китае.

Для сбора данных о редких животных сотрудники "Земли леопарда" используют более 400 портативных камер, которые закрепляются в лесу и автоматически срабатывают на движение в кадре. Собранные материалы позволяют оценивать количество животных в популяции и изучать их образ жизни.

Как сообщалось, национальный парк "Земля леопарда" граничит с Китаем и Северной Кореей. Здесь отмечена максимальная концентрация фауны во всей Северо-Восточной Азии. На заповедной территории на площади 282 тыс. га встречаются амурские тигры и дальневосточные леопарды, сохранение которых имеет международное значение.

Амурский тигр — самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и в очень небольшом количестве в Китае и Северной Корее. По данным учета 2014-2015 года, численность популяции в России оценивается до 540 особей.

Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание защите редчайших обитателей дальневосточной тайги — леопарда и амурского тигра. По поручению главы государства разработаны специальные программы для сохранения и реинтродукции этих краснокнижных хищников. На Дальнем Востоке создан ряд охраняемых природных территорий, где специалисты следят за тем, чтобы тигры и леопарды находились в максимально комфортных для них условиях.