Соответствующий проект постановления 27 апреля был направлен Минтрансом в правительство без согласования с Минфином и Минэкономразвития, следует из документа, с которым ознакомилось издание. Его подлинность подтвердил источник, близкий к Минтрансу.

Субсидии должны компенсировать авиакомпаниям снижение трафика в феврале-июле, говорится в проекте постановления. Их перевозчики могут направить на зарплаты пилотам и бортпроводникам, платежи российским лизинговым компаниям и на услуги аэропортов.

Именно 365 руб. составили в 2019 г. расходы всех российских авиакомпаний на зарплаты, аэропортовые сборы и платежи российским лизинговым компаниям в пересчете на каждого перевезенного пассажира, объясняется в документе. Именно в феврале начали вводиться ограничения из-за коронавируса: были запрещены рейсы в Китай и Южную Корею всем, кроме "Аэрофлота". Примерно с середины марта стали запрещать полеты в Европу и страны СНГ, к концу марта все международные рейсы были под запретом. С конца марта обрушился спрос и на полеты по России. В феврале отрасль еще росла. Из крупных авиакомпаний перевозки незначительно сократили только "Аэрофлот" и его "дочка" "Россия" — примерно по 100 000 человек — они могут получить по 36 млн руб. за февраль. Но уже в марте авиация потеряла относительно марта прошлого года 2,5 млн человек, или 28%, отмечает издание. Соответственно, субсидии всем авиакомпаниям за март должны составить около 900 млн руб.

Условия получения субсидий — непрекращение пассажирских перевозок и сокращение в каждом отчетном месяце не более 10% всех пилотов и бортпроводников, работавших в авиакомпании на конец 2019 г., говорится в проекте постановления. Поэтому лоукостер "Победа", авиакомпании Nordwind и "Икар", а также чартерные перевозчики AZUR air, Royal Flight и IFly на субсидии за апрель и май претендовать не смогут, так как они приостановили полеты в апреле.

Но и остальным перевозчикам все 23,4 млрд руб. не достанутся. Субсидию планируют выделять равномерно за февраль-июль, по 3,89 млрд руб. в месяц — это равносильно компенсации за снижение трафика на 10,67 млн человек, говорится в пояснительной записке Минтранса. Но в феврале перевозки почти не сократились, в марте упали на 2,5 млн человек. В апреле 2019 г. было перевезено всего 9,4 млн человек — то есть даже при полной остановке всех полетов субсидия за апрель не была бы выбрана. Полностью субсидия может быть выбрана только за май, июнь и июль, так как только в эти месяцы 2019 г. было перевезено больше 10,67 млн человек. Проектом предусмотрен понижающий коэффициент (если субсидий не хватает), но нет повышающего (если остаются, как в феврале, марте и апреле, лишние деньги).

Минтранс признает, что все 23,4 млрд руб. авиакомпании не получат. Объем поддержки авиаотрасли до конца июля оценивается в 15,5 млрд руб., пишет министерство в пояснительной записке.

Само постановление правительства еще не опубликовано. Это был уже второй проект о разделе 23 млрд руб. среди авиакомпаний, первый, написанный еще в начале апреля, Минфин не согласовал, и до правительства он не дошел, следует из переписки, с которой ознакомились "Ведомости". Но претензии Минфина не касались способа раздела денег, он был в принципе против выделения авиакомпаниям средств из резервного фонда. В новый проект при обсуждении правительством серьезных изменений не вносилось, уверяет источник, близкий к Минтрансу.