С 1 июня в стране должны открыться бары, а после 15 июня разрешат культурные и спортивные мероприятия численностью участников до 200 человек.

"Наша цель — открыть к 15 июня большинство мест, которые были закрыты", — сказала премьер Норвегии Эрна Солберг.

"Однако есть важное условие. Мы сможем снять ограничительные меры в эти числа, только если сможем продолжать удерживать под контролем ситуацию", — добавила она.

Режим ограничительных мер был введен в Норвегии в середине марта в рамках борьбы с распространением коронавируса.

За время пандемии в Норвегии зарегистрировано около 8 тыс. случаев заражения, более 200 человек скончалось.