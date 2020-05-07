"После окончания пандемии нам придется начать все с нуля. Хотя на самом деле, туризм региона сейчас уже в минусе. Гоа должен будет вернуться к концепции развития туризма 1960-х годов, чтобы перезапустить отрасль, однако пока путешествия невозможны, наши руки связаны. Я думаю, что только тогда, когда будет создана вакцина от коронавируса, туриндустрия штата встанет на ноги", — цитирует портал министра туризма Гоа Манохара Айгаонкара.



По его словам, согласно новой стратегии, Гоа будет ориентироваться в основном на обеспеченных туристов, а не выстраивать отрасль за счет внутреннего туризма и путешественников с невысоким достатком. "Мы намерены воссоздать Гоа 1960-х годов, когда на побережье по суше и морем стали прибывать хиппи. В 1966 году свои двери для международных путешественников открыла воздушная гавань "Даболим" — единственный аэропорт штата. В 2019-2020 году все совершенно иначе, когда курорт принял более 8 млн иностранных гостей", — пояснил Айгаонкара.



Глава Минтуризма подчеркнул, что он не хочет видеть туристов, которые приезжают в Гоа, чтобы побаловаться наркотиками, живут дикарем или создают неудобства на пляжах. "Мы приглашаем туристов, которые будут ценить культуру штата", — добавил он.

Как сообщает LiveMint, начиная с 2007 года турпоток в Гоа стремительно рос, однако социальная и транспортная инфраструктура не справляются с число иностранных гостей. С началом пандемии туризм остановился полностью, однако это наносит серьезный ущерб экономике региона, поскольку турсектор – один из основных источников дохода.