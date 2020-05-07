"По статистике, в круизном пассажирском судоходстве выручка упала на 95%. Произошел полный 100%-ный отказ зарубежных фрахтователей и туристов от выхода в навигацию 2020 года, и это значит, что следующую выручку предприятия начнут получать только в марте 2021 года", — сообщил Троценко в ходе совещания по транспортному комплексу, которое в четверг провел президент РФ Владимир Путин.

Троценко отметил, что российский морской и речной транспорт имеет ярко выраженный сезонный характер, за 5 месяцев компании отрасли должны заработать средства для того, чтобы дожить до навигации весной следующего года. В связи с этим Троценко предложил ряд мер поддержки отрасли.

"Первое — принять решение о предоставлении прямого субсидирования расходов на фонд оплаты труда (ФОТ) и содержания имущественного комплекса судоходных компаний в этот период, то есть до весны следующего года. Общий объем платежей по ФОТ вместе с лизингом составит 4,7 млрд рублей. Выделить эти деньги Минтрансу для распределения между судоходными компаниями, попавшими в тяжелейшую ситуацию", — предложил Троценко.

Еще одной мерой поддержки отрасли, по мнению Троценко, может стать система госгарантий. "Предлагается внедрить систему выдачи государственных гарантий, когда каждое предприятие знает лимит по собственной государственной гарантии, которая устанавливается отраслевым министерством исходя из физических объёмов перевозок пассажиров в 2019 году", — добавил он. По словам Троценко, это решает проблему снижения ставок заимствования, кроме того, коммерческие банки смогут кредитовать предприятия даже в условиях недостаточности капитала.

Кроме того, Троценко предложил субсидировать процентную ставку по кредитам и лизингу на долгосрочный период, от 10 до 15 лет. "То есть компания заключает с лизинговой компанией контракт, по которому она знает ставку лизинга на весь период строительства и эксплуатации объекта. Это касается не только судов, а вообще транспортного машиностроения", — отметил он.

Для этого, по его мнению, необходимо докапитализировать лизинговые компании. Средства на докапитализацию лизинговых компаний — это средства возвратные, и они не являются расходными обязательствами бюджета, подчеркнул Троценко.

В качестве еще одной меры поддержки бизнеса Троценко предлагает отменить НДС при продаже путевок иностранным туристам. "Российское круизное судоходство осуществляет экспорт услуг. Предлагается полностью освободить путевки на круизных судах, продаваемые иностранным туристам, от налога на добавленную стоимость. Это поддержит въездной туризм в период восстановления, который мы ожидаем в 2021-2022 гг.", — заключил он.