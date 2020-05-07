"Еще одна мера, которая стимулировала бы восстановление въездного пассажирского потока – недавно правительство внесло постановление, которое устанавливает возможность получения электронной визы для иностранных туристов с 1 января 2020 года. Очень хороший законопроект, но мы бы просили изменить дату начала его действия. Было бы неплохо, если бы он начал действовать с 1 июля, чтобы те, кто хочет посетить РФ, могли бы раньше планировать поездки", — сказал Олерский на заседании по поддержке транспортной отрасли в Ново-Огарево в четверг.

Он рассказал, что из-за пандемии коронавируса навигация 2020 года фактически не состоялась.

"Хорошее расписание круизов у нас было в этом году – Соловки, Енисей, Азовское море – но, к сожалению, не вышли на навигацию. Отменены рейсы на май, июнь и очевидно для большей части флота эта навигация не состоялась. Мы сезонное предприятие, и традиционно работа таких предприятий предполагает значительные расходы на ремонт флота, закупки топлива, выплату зарплат в зимний период, а основная выручка естественно приходится на летний период. Но сегодня она равна нулю", — сказал глава "Водохода".

Олерский считает странным, что речной транспорт не был включен в перечень пострадавших отраслей.

По его словам, у компании 26 судов, и в ближайшее время она должна получить новый теплоход, строительство которого завершается на верфи "Красное Сормово". Еще два лайнера, которые будут выполнять маршруты в Арктике и Антарктике, компания строит в Хельсинки.

Помимо переноса сроков введения электронных виз, Олерский считает необходимыми мерами поддержки для речного транспорта в условиях кризиса изменение условий возмещения по акцизам на бункерное топливо и продление снижения требований к резервированию до конца следующего года.