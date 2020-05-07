"Настоящим паромная компания Moby SPL информирует об отмене рейсов до 31 мая 2020 года включительно в связи с продлением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в России и странах ЕС, которые временно ограничивают въезд иностранных граждан в туристических целях", — говорится в сообщении.

Тем, чьи туры отменились из-за ограничений по коронавирусу, предлагается перенести круиз на аналогичный маршрут на любую дату с отправлением не позднее 28 декабря 2020 года.

"Однако, принимая во внимание отсутствие конкретных сроков по возобновлению регулярного паромного сообщения между Санкт-Петербургом и портами Балтийского моря, в предупредительных целях компания Moby SPL закрывает продажи круизов с отправлениями до 31 июля 2020 года включительно", — добавили в пресс-службе.

По мере снятия ограничений на пересечение границ в туристических целях компания готова возобновить круизы. Подчеркивается, что при сохранении ограничений на пересечение границ в туристических целях у клиентов будет возможность переносить круизы на более поздние сроки.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о планах организовать на борту лайнера "Принцесса Анастасия" обсерватор для рабочих, задействованных на промплощадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в селе Белокаменка Мурманской области, где произошла вспышка коронавируса. При этом Чибис не исключил прироста заболевших COVID-19 в Белокаменке.