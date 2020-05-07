"Уже инициированы планы по открытию туристических объектов. Отельеры начали подготовку к сезону согласно новым протоколам безопасности, которые включают социальное дистанцирование и соблюдение гигиены. Они смогут вновь принимать туристов, как только это станет возможным", — пишет издание.

Как отмечается, первую волну путешественников Пальма готова принять в августе. Сначала это будут местные туристы, именно они помогут выжить туристическим и гостиничным компаниям.

Иностранных посетителей, в первую очередь из Германии и Великобритании, на острове ждут после открытия странами границ.

"Туризм жизненно важен для нашего города, это основной источник дохода. Понятно, что 2020 год будет очень тяжелым для турсектора. Нам следует использовать сложившуюся ситуацию, чтобы двигаться вперед и улучшить туристическое предложение в будущем", — цитирует газета представителя турофиса Пальмы.

В 2019-2020 годах в пляжную зону Плайя-де-Пальма было инвестировано шесть миллионов евро, после снятия запретов на поездки там ожидают большого притока гостей.