Музеи смогут возобновить работы, начиная с 15 июня, сотрудники должны будут следить за соблюдением санитарных мер, а также — за социальным дистанцированием.

Между тем, Афинский Акрополь, который считается главной достопримечательностью Греции, возобновит прием посетителей уже 18 мая.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что надеется на открытие туристического сезона в стране с 1 июля. Если сезон все-таки состоится, иностранцам при въезде в страну понадобятся справки об отсутствии COVID-19, а размещение туристов будет организовано по принципу социального дистанцирования.

В Греции выявлен один из самых низких уровней распространения коронавирусной инфекции в Европе. За время пандемии там зарегистрировано около 2,6 тыс. случаев заражения. Около 150 человек скончалось.