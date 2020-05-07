"Конечно, возобновление туризма в Грузии будет проходить со всеми гарантиями безопасности. Российские туристы были важной частью нашего туризма, поэтому мы будем готовы принимать их, как и прежде", — сказала Турнава на брифинге в четверг.

Ранее в четверг премьер-министр Георгий Гахария заявил на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, что Грузия с 15 июня откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля готова принять иностранных туристов.

Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе сообщил в свою очередь журналистам, что уже в июне пляжи черноморского побережья Грузии будут открыты, но с учетом рекомендаций медиков соблюдать отдыхающим дистанцию между собой.

В Грузии режим чрезвычайного положения по коронавирусу продлен до 22 мая, в стране действует комендантский час. По последним данным Минздрава, в республике официально зафиксировано 615 зараженных COVID-19, из них 275 человек вылечились, скончались девять человек. В стационарах находится 491 пациент, в режиме карантина — 4 тыс. 948 человек.