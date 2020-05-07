Планируется, что комплекс разместится на участке площадью 6,4 га в Индустриальном районе Перми. Завершение реализации проекта намечено на 2023 год.

На территории предусмотрено строительство бань и бассейнов, зон грязевых процедур, искусственной соляции и отдыха, элементы аквапарка. Кроме того в "Термолэнде" разместится центр повышения иммунитета, будут проходить оздоровительные медицинские и спа процедуры, организованы спортивные секции. Помимо термального комплекса будут оборудованы площадки для занятий физкультурой на открытом воздухе.

Отмечается, что оздоровительный комплекс рассчитан на круглогодичную работу, "а спрос на услуги будет востребован в связи с коротким теплым сезоном в регионе".

Власти края присвоили этому инвестпроекту статус приоритетного, что позволит инвестору получить земельный участок в аренду без торгов.

"Термальный комплекс — это самый масштабный проект среди оздоровительных комплексов в регионе. "Термолэнд" не только создаст новые рабочие места, но и станет новым этапом в развитии туристического потенциала Пермского края. Новый объект поможет привлечь путешественников не только из Прикамья, но и других регионов России", — сказал врио главы Прикамья Дмитрий Махонин, слова которого приводятся в сообщении.

"Основа" — девелоперская и инвестиционная компания, образованная в 2016 году бывшими акционерами ГК "Мортон".