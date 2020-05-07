"Так называемые "туристические коридоры", которые связывали бы европейские курорты, наименее пострадавшие от пандемии коронавируса, смогут помочь в поэтапном восстановлении туризма в Европе. Страны Евросоюза обсуждают разработку подобных маршрутов, чтобы позволить туристам путешествовать летом, соблюдая меры безопасности", — пишет издание.

Отмечается, что подобная инициатива позволила бы пляжным курортам открыться к началу летнего сезона.

Планы по созданию "туристических коридоров" обсуждают власти Чехии: они намерены разрешить гражданам путешествия в Словакию и Хорватию, поскольку в этих странах зарегистрировано небольшое число случаев заражения коронавирусом. Между тем, Испания, Италия и Великобритания, где очень много инфицированных COVID-19, вряд ли будут включены в список стран для туристических маршрутов.

В свою очередь, министры туризма Израиля, Греции и Кипра также обсуждают возможность создания "туристического коридора" между странами. Как отмечает газета Greek Reporter, экономики Греции и Кипра очень зависят от туризма, а это отличный способ восстановить сектор.

По словам главы Минтуризма Греции Гарри Теохариса, сейчас дискуссия находится на раннем этапе, согласовываются гигиенические стандарты и протоколы, которые позволят возобновить поездки. "Преимущество такого "туристического коридора" в том, что из-за опасений заразиться коронавирусом туристы в ближайшие месяцы вряд ли будут путешествовать куда-то далеко", — цитирует министра издание.

Тем не менее, Израиль еще не принял окончательное решение по этому вопросу. Одним из основных препятствий на пути создания коридора становится обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну. Кроме того, Греция и Кипр входят в Евросоюз, а это значит, что при нормальных условиях и постепенном открытии границ туристы из других европейских государств тоже смогут посещать Израиль.

Как сообщает Forbes, средиземноморская Мальта также поддерживает идею создания безопасных "туристических коридоров". Министр туризма страны Юлия Фарругия Портелли заявила на видеоконференции с коллегами из ЕС, что необходимо взять на себя обязательство возобновить туризм как можно скорее, поэтому создание безопасных маршрутов – прекрасная возможность для запуска туризма. Она добавила, что в рамках инициативы следует разработать новые правила авиаперелетов, размещения в гостиницах, питания и посещения достопримечательностей.

"Поскольку границы ЕС закрыты, по крайней мере, до 15 мая, а несколько стран установили индивидуальные сроки выхода из карантина, то для восстановления туризма создание общих правил просто жизненно необходимо. Европейские министры туризма рассматривают вариант введения "паспортов здоровья" для туристов, которые позволят им отправиться в путешествие этим летом", — пишет Forbes.

Так, например, власти Франции считают, что «туристические коридоры» и «паспорта здоровья» должны быть созданы единовременно, чтобы как можно быстрее начать восстановление туриндустрии, которая может развалиться из-за затяжного принятия решений.

Франция уже начала поэтапный выход из карантина, объявила об обязательной 14-дневной изоляции для всех прибывающих в страну за исключением граждан из Великобритании или из стран, не входящих в Евросоюз или Шенгенское соглашение, для которых въезд временно запрещен. Предполагается, что гостиницы и рестораны начнут открываться со 2 июня, но принимать иностранных гостей они смогут не раньше июля.