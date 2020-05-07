"Считаю, что внутренний туризм может стать одним из основных драйверов восстановления региональных экономик, а также нескольких десятков смежных отраслей, включая транспортную. Известно, что более 70% пассажирских перевозок приходится именно на туристические поездки. У нас ежегодно по стране путешествует около 60 млн человек, которые оставляют в региональных экономиках несколько триллионов рублей, а также создают около 2,5 млн рабочих мест", — сказала она журналистам в четверг.

Догузова добавила, что сегодня ее ведомство полностью сосредоточено на поэтапном выходе отрасли из карантинных мер, а также на ее дальнейшем восстановлении.

Президент России Владимир Путин на том же совещании предложил включить развитие туризма в общенациональный план нормализации деловой жизни после выхода из пандемии.