"В марте турпоток в Индонезию сократился на 64,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, страну посетило почти 471 тыс. иностранных гостей. Это самый низкий показатель с февраля 2009 года, когда в Индонезию приехало 412,5 тыс. туристов", — пишет издание.

Наиболее сильно турпоток сократился из материкового Китая – минус 97,4%, а также из Гонконга (-96%) и Кувейта (-89%). Именно КНР – главный въездной рынок для Индонезии.

Уровень загрузки гостиниц в марте также снизился и составил 32,2% (минус 16,9%). "Это худший период за всю историю туристической индустрии Индонезии. Мы не предполагали, что все будет так плохо, и ожидали, что эпидемия коронавируса не выйдет за пределы Китая, как в свое время SARS", — цитирует газета председателя Индонезийской ассоциации отельеров и рестораторов (PHRI) Харияди Сукамдани.

В конце апреля PHRI сообщила, что в стране закрылись 1642 отеля и 353 ресторана. Также временно не функционируют 180 туристических направлений и 232 туристические деревни. Предприятия вынуждены сокращать персонал или снижать зарплаты.

"Сейчас власти Индонезии работают над предотвращением распространения COVID-19 и планом вывода из кризиса пострадавшей туристической отрасли. В свою очередь турбизнес просит их освободить отели и рестораны от штрафов за неоплаченный газ и электричество", — сообщает издание.

По состоянию на 7 мая в Индонезии зарегистрировано почти 13 тыс. случаев коронавируса.